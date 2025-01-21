Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. У області працюють сили ППО.

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Що відомо про вибухи на Росії

Виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав про нібито збиття 3 БпЛА в районі міста Каменська-Шахтинського. За його словами, інформації про руйнування й постраждалих поки немає.

У російському міноборони вже повідомили, що з 21:30 по 22:15 за Москвою над територією Ростовської області місцева ППО знищила буцімто 9 українських безпілотників.

За іншими даними, на території Ростовської області збили щонайменше 10 дронів. Відомо також про вибух над містом Красний Сулин, де уламки БпЛА нібито знайшли у дворі будинку.

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Нагадаємо, у ніч на 21 січня дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області, Смоленському авіаційному заводу та по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині.