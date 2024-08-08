В Ровненской области произошли взрывы на границе с Беларусью: есть пострадавший

Украинская приграничная территория остается опасным местом для граждан. Не только из-за постоянных обстрелов и работы диверсантов. В Ровенской области на границе с Беларусью прогремели взрывы.

Об инциденте, который произошел 8 августа, на севере Ровенской области сообщил глава ОВА Александр Коваль. Чиновник объяснил, что произошло.

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Чуть не погиб

Предварительно, во время взрывов пострадал гражданский, который направлялся в сторону границы, проигнорировав указатели "Опасно мины". Сейчас жизни человека ничего не угрожает.

Еще раз напоминаю, на границе действуют режимные ограничения. Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно является опасным, ведь постоянно происходит укрепление границы, в частности путем минирования,

– заявил Коваль.

Чиновник отметил, что находиться в пограничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения от пограничной службы.

Напомним, что недавно правительство ввело новую обязанность для мужчин призывного возраста, которые находятся в пограничной полосе.