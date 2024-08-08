Про інцидент, який трапився 8 серпня, на півночі Рівненщині повідомив очільник ОВА Олександр Коваль. Посадовець пояснив, що відбулося.

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Ледве не загинув

Попередньо, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни". Наразі життя людини нічого не загрожує.

Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебування там цивільних заборонене. При цьому воно є небезпечним, адже постійно відбувається укріплення кордону, зокрема шляхом мінування,

– заявив Коваль.

Чиновник зазначив, що перебувати у прикордонній смузі можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонної служби.

Нагадаємо, що нещодавно уряд запровадив новий обов'язок для чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі.