В Ровно прогремели взрывы: БпЛА попал в дом, возник пожар
Ночью 13 ноября Ровно подвергся удару вражеских реактивных беспилотников. В городе раздались громкие взрывы.
Об этом сообщают местные сообщества в социальных сетях. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.
Обстрел Ровно с помощью дронов произошел ночью 13 ноября: что известно?
Серию взрывов зафиксировали в Ровно и Ровненской области вскоре после полуночи 13 ноября, а также вечером 12 числа. Враг применил скоростные реактивные беспилотники, которые держали курс непосредственно на областной центр.
Воздушные силы предупредили горожан о повышенной опасности. В регионе активно работают подразделения Противовоздушной обороны.
Информации о последствиях атаки и возможных повреждениях инфраструктуры уже предоставила ОВА. Многоэтажный дом в городе стал мишенью вражеского беспилотника – в двух квартирах возник пожар. Известно о 5 раненых.
Последствия обстрела Ровно / Фото ОВА
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Добавим, что одновременно с Ровно взрывы прогремели в Виннице. Туда российская армия также направила свои ударные реактивные дроны. Обстрел Украины продолжается.