После сообщений о взрывах в Румынии ищут фрагменты беспилотников

В Минобороны Румынии заявили, что после ударов России по Украине они не нашли фрагментов беспилотников на территории своей страны. Однако правоохранители продолжают прочесывать территорию.

Службы продолжают поиски, в частности, вблизи Плаура, где слышали взрывы.

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Что известно об инциденте

В ночь на 24 июля для жителей приграничного румынского округа Тулча объявили воздушную тревогу. Ряд жителей города слышали взрывы. В частности 10 взволнованных людей звонили из-за этого в полицию.

Более того, некоторые мониторинговые каналы утверждают, что российский дрон якобы упал в румынском селе Плауру. И даже опубликовали соответствующее видео.

Румынская сторона пока не подтвердила удар и заявила, что ищет обломки БпЛА.

Министерство национальной обороны распорядилось принять меры по проведению расследований на местах в окрестностях Плауру для поиска возможных объектов, упавших на территорию страны, поиски будут продолжаться и в этот день,

– говорится в сообщении.

Напомним, что около 02:10 силы обороны Румынии заметили несколько дронов, приближавшихся к северному району уезда Тулча.

Для мониторинга воздушного пространства и контроля ситуации страна подняла в небо 2 F-16. Также в округе объявляли воздушную тревогу. Отбой дали в 03:46.