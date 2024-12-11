В Севастополе взрывы: россияне пытаются перехватить дроны вертолетами и светят прожекторами

Интересно, что тревогу на момент взрывов в Севастополе вечером 11 декабря не объявляли, а вот дым уже было видно. Взрывы там звучали как минимум трижды, называли и другие города. 24 Канал собирает, что известно об этом.

Вечером 11 декабря в Крыму было "очень шумно". Оккупанты писали о взрывах, рое беспилотников и ракетах "Нептун". А также жаловались, что возможной целью является Балаклавская ТЭС в Севастополе. Вражеские паблики писали, что дронов очень много и они идут с интервалом в несколько минут.

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Что известно о взрывах в Крыму вечером 11 декабря

В 19:46 по киевскому времени на оккупированном полуострове прогремели мощные взрывы. Об этом написал телеграм-канал "Крымский ветер".

СМИ оккупанта написали, что это работает их "пэ-вэ-о" по украинским дронам.

В Севастополе прекратил движение морской пассажирский транспорт. И был виден дым, как от попадания, – либо в районе Камышовой бухты, либо в районе Казачьей бухты. Впоследствии "Крымский ветер" и "Атеш" добавили, что речь все же о Камышовой бухте.

Камышовая и Казачья бухты в Севастополе на карте

Как видим, они совсем рядом, поэтому точно сказать, где именно были взрывы, не всегда возможно.

"Губернатор" Севастополя Развожаев написал, что "громкий звук" – не взрыв, это "дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря". Дроны якобы летели на высоте в два километра.

Z-паблики писали, что беспилотники летят на Инкерман, Балаклаву, Фиолент. Вражеские страницы насчитали их от 6 до 20, а в целом их было значительно больше, говорилось даже о рое дронов. Российские солдаты пытались рассмотреть украинское оружие с помощью прожектора в районе аэродрома Бельбек – или в районе аэродрома Кача.

Тревога в Крыму: смотрите видео

Но потом в Севастополе снова было громко, над Балаклавой пролетела ракета или дрон самолетного типа. Взрывы прогремели и в третий раз. Развожаев признал, что над городом работает ПВО. Она якобы сбивала цели над акваторией, Балаклавой и Инкерманом. Россияне даже подняли вертолеты, чтобы перехватить дроны.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко лаконично написал: "Россия под атакой БПЛА. Несколько регионов сразу. Также удары идут по Крыму".

Где расположена Балаклавская ТЭС, которая могла стать целью: карта Севастополя

Как россияне объяснили то, почему тревогу не объявили вовремя

Z-паблики процитировали Развожаева, мол, тревогу даем, только когда есть ракетная опасность. А в случае с дронами – только когда атака массированная. Впрочем, когда тревогу все же объявили, телеграм-каналы заметили "а говорили, что по дронам тревогу не дают".

Ещё в окрестностях Севастополя заметили КАМАЗы со скрытыми пулеметами. Предположительно, это мобильные группы – именно о необходимости в развитии такой ПВО писали вражеские паблики днем 11 декабря.

Интересно! По состоянию на девять вечера по киевскому времени атака на Крым продолжается. Россияне жалуются, что отбой дали рано, и спрашивают "Где "Орешник"?"