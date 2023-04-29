После взрывов в Севастополе из Крыма вылетел российский правительственный борт, – Flightradar

Утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что масштабный огонь охватил нефтебазу.

После этого напуганные оккупанты начали массово бежать с полуострова. Перед Керченским мостом уже даже образовался огромная пробка на выезд из Крыма.

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Среди беглецов – правительственный самолет России

После взрывов из Крыма в Севастополе вылетел также российский правительственный борт Ту-204-300. В то же время аэропорт Симферополя для гражданских лайнеров закрыт.

Портал Flightradar показывает, что по состоянию на 16.40 правительственный борт приближался к российскому городу Сочи, однако точное направление полета не указывается.

Из Крыма вылетел правительственный борт России / Скриншот

По данным портала, самолет вылетел с аэродрома в деревне Фруктово (Бельбек) и направился в сторону России.

Как на инцидент отреагировали в Украине

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что уничтоженные в результате взрыва нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота России. Он добавил, что этот "хлопок" является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей.

Кроме того, на это событие отреагировал и пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он опубликовал для россиян видео с коротким и веселым стишком: "Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю хлопок с доставкой в Крым".

На столь радостную новость отреагировал также активист и волонтер Сергей Стерненко. Он написал: "Доброе утро, временно существующие в Севастополе оккупанты. У вас пропущенный". Также он опубликовал видео и фото горящей нефтебазы.

Кстати, 24 Канал собрал реакции украинских пользователей сети на это замечательное событие. Отборные и смешные мемы можно просмотреть по ссылке.

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