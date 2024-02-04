В Севастополе раздавались взрывы, что "аж окна дрожали": как это объяснили оккупанты
Источник:"Крым. Реалии"
Утром 4 февраля в Севастополе было очень шумно. Оккупационные власти утешали местных сказками о военных учениях.
Во временно оккупированном городе утром что-то гремело. Местные власти пытались обмануть севастопольцев. Однако вряд ли у них получилось.
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Чуть стекла не повылетали
Как сообщают местные журналисты, утром в Севастополе прогремел мощный взрыв. Он был похож на работу противовоздушной обороны.
В то же время так называемый глава города Развожаев выдвинул свою версию. Он заявил о тренировке ППДО.
Громкие звуки, которые были слышны в центре города, - это военные проводили тренировки расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов,
– сообщил оккупант.
Впрочем, в СМИ отмечают, взрыв был настолько мощный, что задрожали стекла в окнах. Такого обычно не происходит во время подобных учений военных России.
Мощный удар по Бельбеку с поразительными последствиями: что известно
- Днем 31 января возле Крыма раздалось несколько взрывов. Беспокойно было около Евпаторийского района возле Саки, Феодосии, Раздольного и Гвардейского.
- Однако громче всего "хлопок" пел в Севастополе. Там прогремело не менее пяти взрывов. Россиянам приходилось перекрывать движение по Керченскому мосту. В общей сложности тревога в Севастополе длилась три часа.
- Позже тот же Развожаев заявил о падении обломков на пустыре в районе Любимовки и повреждении 12 зданий в садовом обществе "Усть-Бельбек". Он добавил, что город атаковали не менее 6 ракет.
- Впоследствии минобороны страны-агрессоры подытожили, что по Крыму ударили 20 ракет. Их все вроде бы уничтожила российская "Пе-ве-о".
- На фоне "хлопка" возле Крыма Командующий Воздушными силами Николай Олещук сделал интригующее заявление. Он напомнил, что в составе ПС Украины находится 204 Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек. Он пообещал, что украинские лётчики обязательно вернутся на родное лето.
- Известно, что обломки ракет действительно упали на территорию воинской части в районе Любимовки, где рядом расположен аэродром Бельбек.
- Утром 1 февраля российские СМИ признали, что украинский удар пришелся по пункту связи в Бельбеке. Также они заявили о поражении не менее трех своих самолетов.
- Также оккупанты сообщали, что в результате удара по командному пункту погиб генерал-лейтенант Александр Татаренко. Впрочем, украинские источники этой информации не подтверждают.