В Севастополе раздавались взрывы, что "аж окна дрожали": как это объяснили оккупанты

Утром 4 февраля в Севастополе было очень шумно. Оккупационные власти утешали местных сказками о военных учениях.

Во временно оккупированном городе утром что-то гремело. Местные власти пытались обмануть севастопольцев. Однако вряд ли у них получилось.

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Чуть стекла не повылетали

Как сообщают местные журналисты, утром в Севастополе прогремел мощный взрыв. Он был похож на работу противовоздушной обороны.

В то же время так называемый глава города Развожаев выдвинул свою версию. Он заявил о тренировке ППДО.

Громкие звуки, которые были слышны в центре города, - это военные проводили тренировки расчетов ППДО с применением реактивных бомбометов,

– сообщил оккупант.

Впрочем, в СМИ отмечают, взрыв был настолько мощный, что задрожали стекла в окнах. Такого обычно не происходит во время подобных учений военных России.

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