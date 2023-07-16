Комбинированная атака дронами на Севастополь: в разведке рассказали, причастна ли Украина

В Севастополе утром 16 июля произошла комбинированная атака дронами с воздуха и моря. Для отражения атаки оккупанты применили стрелковое оружие, ПВО и даже авиацию.

В комментарии 24 Каналу представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал произошедшую в Севастополе атаку. Он намекнул, что в оккупированном Крыму и в дальнейшем будут происходить похожие события.

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На чужой земле оккупанты постоянно будут под прицелом

Издание "Obozrevatel", ссылаясь на собственные источники, утверждает, что события в Севастополе – успешная комбинированная атака, проведенная Украиной. Источники оценили ее как "успешный эксперимент". Однако Юсов не стал комментировать атаку дронов во временно оккупированном Севастополе.

Мы не комментируем данную ситуацию. Не подтверждаем, не опровергаем,

– заявили в разведке.

Вместе с тем Юсов подчеркнул, что такие события действительно имели место. Он также заявил, что пока Крым находится под контролем оккупантов, то там и дальше будут проходить схожие, а возможно – и большие по своему масштабу события. Кроме того, представитель разведки напомнил, что взрывы в Крыму приближают деоккупацию полуострова.

Юсов также рассказал, что каждый раз, когда подобные случаи происходят на оккупированной территории, в частности в Крыму, местные жители, ожидающие возвращения законной украинской власти, понимают – их не бросили и работа продолжается. В разведке отметили, что Украина обязательно вернет все свои территории.

Представитель ГУР заявил, что оккупантам на чужой земле не будет покоя, ведь украинские защитники ежедневно работают над освобождением территорий.

"А что касается военных объектов россиян на оккупированных территориях, то, безусловно, на чужой земле они постоянно будут объектами прицельной работы Сил обороны и средств, работающих над возвращением территорий Украине. Как и каким образом это происходит, мы не комментируем. Но то, что подобные вещи будут продолжаться, пока оккупанты не покинут нашу землю, это уже сегодня выглядит как тенденция", – подытожили в разведке.

Атака дронов в Севастополе: коротко