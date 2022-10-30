Параноидальные вещи, – Данилов разнес упреки России об атаке дронами в Севастополе

Россияне уже успели найти доказательства того, что Украина атаковала корабли в Севастополе дронами. Алексей Данилов назвал это "осенним обострением" у представителей государства-агрессорки.

Обвинение россиян в использовании "зернового соглашения" для ударов по Крыму является бредом. Об этом секретарь СНБО заявил в эфире национального телемарафона.

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Россияне пытаются привлечь внимание мира

Данилов подчеркнул, что корабли, выходящие с зерном, не имеют никакого отношения к происходящему на оккупированной территории Украины. Поэтому то, что придумывают русские – просто невозможно.

Это параноидальные вещи. У россиян очень сложная ситуация, поэтому они находят какие-либо поводы, придумывают то ядерную бомбу, которую мы хотим использовать, то еще что-то другое. У них каждый день какая-то новая новелла,

– подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что так враг хочет привлечь внимание мира, чтобы с ними в конце концов стали считаться.

Какое заявление выдало российское минобороны

Минобороны России заявило, что уже провели какую-то экспертизу беспилотников, атаковавших Севастополь. Дроны якобы вылетели из Одессы и "двигались по зерновому коридору". После этого они сменили маршрут и отправились на Севастополь, где нанесли удар по кораблям.

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Более того, дроны якобы вылетели непосредственно с корабля, который перевозил украинское зерно.

Поэтому Россия решила остановить действие "зернового соглашения". То, что заявления захватчиков фейковые подтверждают предварительные высказывания президента России Владимира Путина. Ранее он уже пытался аннулировать соглашение придумывая басню о том, что взрывчатку на Крымский мост подвез зерновоз. Такая же "экспертиза с дронами" очень выгодна для Кремля.

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