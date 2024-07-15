Севастополь подвергся массированной атаке дронов

Временно оккупированный Севастополь, что в Крыму, снова был под атакой дронов. Так называемая оккупационная "власть" заявила о "работе ПВО".

Во вражеских телеграмм-каналах уже ориентировочно в 3:33 15 июля отметили, что в районе мыса Фиолент громко. Кстати, там, вероятнее всего, размещены системы радиоэлектронной борьбы россиян.

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Что известно о взрывах в Крыму

Российские телеграмм-каналы уже в 3:38 15 июля заявили, что беспилотники летели на Севастополь. Через две минуты россияне закрыли Крымский мост.

Далее начали жаловаться, что якобы:

о 3:44 – в Севастополе было громко . Враги якобы сбивают дроны;

. Враги якобы сбивают дроны; в 3:45 – нет оповещения, никакой сирены на Фиоленте, однако слышны взрывы;

в 3:48 – взрывы в районе мыса Фиолент , якобы "работала" ПВО по дронам;

, якобы "работала" ПВО по дронам; в 3:51 – якобы дроны атаковали местность Учкуевку на Юг;

о 4:00 – дроны могли лететь на ТЭС ;

; в 4:02 – мониторинговые каналы россиян заявили о массированной атаке дронов на разные районы Севастополя;

в 4:04 – дроны якобы летели в направлении Балаклавы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что якобы обломки дронов упали на территории частного дома в районе Фиолента. Традиционно о повреждении или уничтожении других объектов враги не рассказали.

Кстати, тревожно на мысе Фиолент россиянам было 4 июля, когда в том районе виднелся дым, а оккупанты заявили об учениях.

Однако в результате атаки 1 июля Украина уничтожила там вражеский военный склад, где могли быть боеприпасы или беспилотники "Шахед/Герань".