После "хлопка" в Севастополе над Черным морем кружил разведывательный самолет НАТО
Источник:Flightradar24
После "взрывного утра" в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя над черноморским побережьем был замечен самолет-разведчик НАТО. Он вылетел из Турции и вернулся туда.
Около семи утра этот самолет вылетел из турецкого города Конья. На место вылета он вернулся спустя 10 часов.
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Каков был маршрут самолета-разведчика НАТО
Самолет, который из Коньи направлялся в Румынию некоторое время кружил на черноморском побережье в менее чем 400 километрах от Казачьей бухты в Севастополе, где взорвалась нефтебаза.
Самолет-разведчик НАТО в менее чем 400 километрах от Севастополя / Скриншот
В Турцию самолет-разведчик прибыл из Германии.
Маршрут разведывательного самолета НАТО / Скриншот
"Хлопок" в Севастополе
Утром 29 апреля в Севастополе в Казачьей бухте прогремели мощные взрывы. Вследствие этого огонь охватил нефтебазу, нанеся значительные повреждения.
По словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, уничтоженные нефтепродукты предназначались для использования Черноморской флотилией России. В разведке отмечают, что это событие – божье наказание оккупантам за удар по Умани.
Из-за взрывов и пожаров так называемый крымский мост – незаконное строительство, соединяющее оккупированный полуостров с Россией – образовались огромные пробки в сторону страны-террориста. Кроме того, правительственный борт с временно оккупированного полуострова вылетел в Москву. Кто находился на борту – пока неизвестно.