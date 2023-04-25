Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, сама оккупационная власть понимает, что ситуация в Крыму становится все более напряженной и опасной. Некоторые коллаборанты уже размышляют о переезде за границу.

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Ложь о взрывах

Поздно ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе жители проснулись от громких взрывов. Гауляйтер города Михаил Развлекаев заявил, что Черноморский флот России якобы отражал атаку надводных беспилотников. По официальной версии фейкового губернатора, 1 БПЛА они уничтожили, другой – взорвался сам.

Видевшие кадры понимают, что взрыв произошел в глубине Севастопольской бухты. В то, что беспилотник взорвался, заплыв в бухту, там, где стоят корабли Черноморского флота, – сложно поверить. Сила взрыва была очень серьезной,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Оккупационные власти строго запрещают рассказывать, куда попал беспилотник. В частности, потому, что долгое время они говорили, что Севастопольская бухта "под надежной защитой", и что заплыть туда надводным беспилотником – невозможно.

"Есть еще Балаклавская бухта – это бывший завод по ремонту подлодок. Он когда-то был засекреченным. Так что эта бухта защищена больше из-за собственной конфигурации. Туда пока ничего не приплывало и не прилетало, но это пока", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о взрывах в Севастополе: смотрите видео

В Крыму "тревожно"

Сейчас на Крымском полуострове россияне встревожены, собирают вещи и уезжают. Подобные атаки не придают им особой бодрости духа.

Проукраинские люди, с которыми я общаюсь, говорят, что настроения панические. Чем чаще анонсируют деоккупацию Крыма, чем больше ударов с расстояния 200 – 250 километров по железнодорожным узлам, тем больше все понимают, что у Украины есть оружие, которое может заплыть в "самую защищенную" бухту, где расположен Черноморский флот,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Кроме того, сейчас в Крыму долетает туда, куда раньше не долетало. Это вызывает серьезную обеспокоенность не только у обычных россиян. Некоторые коллаборанты уже ищут и покупают недвижимость в Турции.

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