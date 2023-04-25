Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, сама окупаційна влада розуміє, що ситуація у Криму стає все напруженішою та небезпечнішою. Деякі колаборанти уже роздумують про переїзд за кордон.
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Брехня про вибухи
Пізно вночі 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі мешканці прокинулись від гучних вибухів. Гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв заявив, що Чорноморський флот Росії начебто відбивав атаку надводних безпілотників. За офіційною версією фейкового губернатора, 1 БПЛА вони знищили, інший – взірвався сам.
Ті, хто бачив кадри, розуміє, що вибух відбувся в глибині Севастопольської бухти. В те, що безпілотник взірвався, запливши в бухту, там, де стоять кораблі Чорноморського флоту – складно повірити. Сила вибуху була дуже серйозною,
– розповів Борис Тизенгаузен.
Окупаційна влада суворо забороняє розповідати, куди потрапив безпілотник. Зокрема тому, що довгий час вони говорили, що Севастопольська бухта "під надійним захистом", і що заплисти туди надводним безпілотником – неможливо.
"Є ще Балаклавська бухта – це колишній завод по ремонту підводних човнів. Він колись був засекреченим. То ж ця бухта захищена більше через власне конфігурацію. Туди поки нічого не припливало і не прилітало, але це поки", – зазначив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про вибухи в Севастополі: дивіться відео
У Криму "трєвожно"
Зараз на Кримському півострові росіяни стривожені, збирають речі та виїжджають. Подібні атаки не додають їм особливої бадьорості духу.
Проукраїнські люди, з якими я спілкуюсь, кажуть, що настрої панічні. Що частіше анонсують деокупацію Криму, що більше є ударів з відстані 200 – 250 кілометрів по залізничних вузлах, то більше всі розуміють, що в України є зброя, яка може заплисти в "найбільш захищену" бухту, де розташований Чорноморський флот,
– підкреслив Тизенгаузен.
Крім того, зараз в Криму долітає туди, куди раніше не долітало. Це викликає серйозне занепокоєння не лише у звичайних росіян. Деякі колаборанти уже шукають та купують нерухомість в Туреччині.
"Бавовна" у Севастополі: що відомо
- Близько третьої ночі 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Окупанти заявили, що змогли ліквідувати "невідомі" надводні дрони, але з опублікованих пізніше відео стало зрозуміло, що це неправда.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що "сезон бавовни" у Криму лише розпочався. Далі – буде більше.
- Росіяни поспішили звинуватити Україну в тому, що начебто ударів завдали по цивільній інфраструктурі. На це одразу відреагували в ГУР. За словами Андрія Юсова, "події в Криму стосувались виключно військових об'єктів".