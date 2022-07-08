Громкая ночь в оккупированных Шахтерске и Донецке: местные видят пожары и слышат взрывы

На оккупированной части Донбасса в ночь на 8 июля начали раздаваться взрывы. Жители Донецка и Шахтерска сообщают сразу несколько пожаров в своих городах.

Пока неизвестно, что именно там происходит. Приблизительно в 03:20 оккупационные "власти" Шахтерская включила сирену воздушной тревоги. А уже через пол часа вроде бы началась эвакуация.

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Сообщили о попадании в военный состав

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, которые начали раздаваться взрывы после 2 часов ночи. По их словам, есть "прилеты" в военные склады оккупантов.



Сообщение об эвакуации из Шахтерска / Скриншот

На обнародованных видео виден масштабный пожар и взрывы, которые продолжают раздаваться. Также иногда видны сильные вспышки, подтверждающие слова о взрывах боеприпасов.

Пожар в оккупированном Шахтерске в ночь на 8 июля: смотрите видео

Воздушная тревога в Шахтерске в 3 часа ночи: смотрите видео

Что касается Донецка, то там начали раздаваться взрывы ориентировочно тогда же. Сообщают о "прилетах" в Буденновском и Ленинском районах.

Момент после начала взрывов в Донецке: смотрите видео

Это может быть провокация россии

Поскольку пока нет подтвержденных данных, кроме публикаций в соцсетях, эти взрывы могут быть провокацией. В последнее время ВСУ действительно начали обезвреживать склады и военную инфраструктуру врага на оккупированных территориях. Однако были и случаи российских атак по гражданским объектам.

В частности, русские военные начали обстреливать Донецк 4 июля. В течение целого дня они беспощадно били по многоэтажкам, рынкам и даже домам города. Затем пропаганда кремля начала утверждать, что это якобы делают украинские войска. Тем не менее, местные слышали как звуки выстрелов артиллерии, так и прилеты. Поэтому это были удары нанесенные с территории, находящейся под контролем оккупационных войск России.

Так же было в начале июня, когда россияне обстреляли несколько жилых районов Донецка. Это нужно государству-террористу, чтобы продолжать подавать такие события как повод для кровавой войны против украинцев.

Кстати – оккупанты потеряли очень много складов боеприпасов: смотрите видео