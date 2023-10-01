Утренний "хлопок" в Смоленске: от удара дронов мог пострадать авиазавод
В России октябрь начался со взрывов. По уточненной информации, в Смоленской области неизвестные дроны могли атаковать авиазавод, где производили запчасти для самолетов.
Российские СМИ пишут, что в Смоленске беспилотный летательный аппарат атаковал завод госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". Силы ПВО, вероятно, не сработали, передает 24 Канал.
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Дроны пытались сбить из стрелкового оружия
Беспилотник атаковал Смоленский авиазавод. Это ясно видно из опубликованных очевидцами видео, пишут российские СМИ. На записи слышны выстрелы из стрелкового оружия перед взрывом, что опровергает заявление Минобороны о сбивании всех воздушных целей силами ПВО.
Российское минобороны сообщило, что над Смоленской областью уничтожили три украинских БПЛА, а впоследствии в ведомстве добавили информацию об уничтожении еще двух беспилотников. Губернатор региона написал, что обошлось без жертв.
Момент взрыва в Смоленске: смотрите видео
Первыми о взрывах на заводе заговорили очевидцы.
На Покровке был слышен БПЛА, затем взрыв в районе авиационного завода,
– говорилось в первом из таких сообщений.
На территории завода находится аэродром "Северный", где базируется экспериментальная летно-испытательная станция авиазавода.
️Что делали на авиазаводе в СмоленскеОсновными направлениями деятельности завода является серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации "Тактическое ракетное вооружение"; изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в разных модификациях; техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей к самолетам Як-40, Як-42.
Пострадал не только завод
Местные телеграм-каналы Смоленска сообщают, что пострадал не только авиазавод.
БПЛА пролетел большое расстояние: смотрите видео
По их информации, удар БПЛА также пришелся по большой нефтебазе и академии ПВО, одна из двух в России.
Взрывы в России: последние новости
- На территории России октябрь начался со взрывов. В разных регионах 1 октября заявляли якобы об атаке неизвестных беспилотников, взрывах, а в Сочи почему-то задерживаются рейсы. В частности, взрывы раздавались в Смоленске, Краснодарском крае и на Белгородщине.
- Утром стали появляться сообщения, что возле Сочи летает неизвестный БПЛА. Поэтому даже остановили работу аэропорта – задерживались на отправку 14 бортов, а 1 рейс вообще отменили. Теперь аэропорт возобновил свою работу. Российское минобороны, как всегда, обвинили в атаке неизвестных беспилотников Украину.
- Спустя время "тревожно" стало не только в Краснодарском крае, но и в Смоленске. Там тоже начали жаловаться на атаку беспилотниками. В городе уже раздалось несколько мощных взрывов. Впрочем, пропагандисты и дальше рассказывают басни об успешной работе "пе-ве-о". В частности, губернатор Смоленска заявил, что якобы "силы пе-ве-о и РЭБ заглушили три беспилотника в Заднепровском районе Смоленска".
- Взрывы раздались 1 октября и на Белгородщине. В сети сообщают, что в Шебекино прогремели взрывы, после чего в небе появился густой дым. Губернатор Белгородской области уже обвинил Украину в "атаке". По словам кремлевского приспешника, взрывы прогремели в районе центрального рынка в Шебекино.