Утренний "хлопок" в Смоленске: от удара дронов мог пострадать авиазавод

В России октябрь начался со взрывов. По уточненной информации, в Смоленской области неизвестные дроны могли атаковать авиазавод, где производили запчасти для самолетов.

Российские СМИ пишут, что в Смоленске беспилотный летательный аппарат атаковал завод госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". Силы ПВО, вероятно, не сработали, передает 24 Канал.

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Дроны пытались сбить из стрелкового оружия

Беспилотник атаковал Смоленский авиазавод. Это ясно видно из опубликованных очевидцами видео, пишут российские СМИ. На записи слышны выстрелы из стрелкового оружия перед взрывом, что опровергает заявление Минобороны о сбивании всех воздушных целей силами ПВО.

Российское минобороны сообщило, что над Смоленской областью уничтожили три украинских БПЛА, а впоследствии в ведомстве добавили информацию об уничтожении еще двух беспилотников. Губернатор региона написал, что обошлось без жертв.

Момент взрыва в Смоленске: смотрите видео

Первыми о взрывах на заводе заговорили очевидцы.

На Покровке был слышен БПЛА, затем взрыв в районе авиационного завода,

– говорилось в первом из таких сообщений.

На территории завода находится аэродром "Северный", где базируется экспериментальная летно-испытательная станция авиазавода.

️Что делали на авиазаводе в Смоленске Основными направлениями деятельности завода является серийное производство изделий, разработанных на предприятиях корпорации "Тактическое ракетное вооружение"; изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т, СМ-92Т в разных модификациях; техническое обслуживание самолетов Як-18Т, изготовление запчастей к самолетам Як-40, Як-42.

Пострадал не только завод

Местные телеграм-каналы Смоленска сообщают, что пострадал не только авиазавод.

БПЛА пролетел большое расстояние: смотрите видео

По их информации, удар БПЛА также пришелся по большой нефтебазе и академии ПВО, одна из двух в России.

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