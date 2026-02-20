В России ночью "взрывались" Сочи, Анапа и Краснодар

В ночь на 20 февраля украинские дроны атаковали несколько российских регионов. Больше всего досталось Краснодарскому краю.

"Хлопок" там начался еще вечером 19 февраля после шести вечера.

Смотрите также Антидронные сетки не помогли: СБУ ударила по нефтебазе "Великолукская", на объекте – пожар

Что известно об атаке дронов на Сочи и Анапу?

Сначала серия взрывов прогремела над Анапой и Витязево.

По словам местных жителей, были видны вспышки в небе, а от громкого звука сработали сигнализации возле авто. В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Какая была обстановка в Анапе: смотрите видео

Позже громко было и над Сочи. Жители города сообщали о нескольких взрывах. В аэропорту Сочи задерживались около 20 рейсов на вылет и посадку из-за воздушной атаки.

Что творилось в Сочи: смотрите видео

Серия взрывов прогремела и в в в пригороде Краснодара и в Северском районе.

Жители Кубани рассказали, что около 3:40 ночи в южной части Краснодара и в Северском районе прозвучало около 5 взрывов. О громких звуках писали жители пгт Яблоновский.

Утром минобороны России сообщили, что за ночь удалось обезвредить 149 украинских беспилотников, в частности из них – 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря и 17 – над Краснодарским краем.

Заметим, что 20 дронов было якобы сбито над оккупированным Крымом. Там под вечер под ударом находились военные аэродромы – "Бельбек" и "Кача" вблизи Севастополя и "Саки" в Новофедоровке.

Какие последствия последних ударов Украины по России?