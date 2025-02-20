На трех танкерах в Средиземном море произошли взрывы: перед этим они были в российских портах

За последний месяц в результате отдельных инцидентов в Средиземном море 3 нефтяных танкера были повреждены взрывами. Причины инцидентов до сих пор неизвестны, однако все эти суда недавно заходили в российские порты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Медиа имеет источники в индустрии морских перевозок и службах безопасности.

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Что известно о взрывах

Reuters отмечает – впервые за последние десятилетия в центральной части Средиземноморья взрывы повредили гражданские суда.

В субботу, 15 февраля, на севере Италии в порту Савоны повреждения получил греческий нефтяной танкер "Сиджевел" (Seajewel) афинской компании Thenamaris. Взрыв образовал пробоину на корпусе ниже ватерлинии. Уже через 20 минут на судне прогремел другой взрыв, но обошлось без последствий. Итальянская прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее, в конце января, в турецком порту Джейхан в результате взрыва пострадал еще один нефтяной танкер компании Thenamaris – "Сичарм" (Seacharm).

Третий инцидент произошел в феврале у берегов Ливии. Танкер под флагом Либерии "Грейс Феррум" (Grace Ferrum) кипрской компании Cymar был поврежден больше всего. Предположительно, ему понадобилась спасательная операция

Согласно данным отслеживания судов и источникам Reuters, все эти танкеры объединяет то, что они накануне посещали российские порты. Представители отрасли заявили о росте беспокойства по поводу этих инцидентов.

К слову, Россия активизировала экспорт нефти, привлекая новые танкеры и используя перегрузки с одного судна на другое. По крайней мере 5 судов, которые были привлечены после введения санкций, способствовали увеличению отгрузок из тихоокеанского порта Козьмино на прошлой неделе.