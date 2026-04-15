В российском Стерлитамаке – взрывы, в небе уже клубы дыма: вероятно, поражен завод

В Стерлитамаке в российском Башкортостане утром в среду, 15 апреля, прогремели взрывы. Под ударом, предположительно, оказалась промышленная зона, горит завод.

Об этом сообщают "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.

Что известно о взрывах в Стерлитамаке?

СМИ сообщают об атаке беспилотников на Стерлитамак, над городом фиксируют воздушные цели. По предварительной информации, под ударом оказался завод, на месте возникло возгорание, к месту происшествия направляются экстренные службы.

По состоянию на момент публикации информации о наличии жертв или пострадавших не обнародовали. Дополнительных подробностей относительно последствий также нет. Местные власти пока не комментировали вышеупомянутые сообщения.

"Exilenova+" предполагает, что произошло сразу несколько попаданий в завод, и все из них были в летних частях предприятия. В регионе работала противовоздушная оборона, однако очевидно работа оказалась неудачной.

По предварительной информации, в этом регионе расположены предприятия химической и нефтехимической промышленности, которые производят компоненты к авиационной и ракетной техники, а также взрывчатых веществ.

Справочно. Расстояние от Башкортостана до границы с Украиной составляет ориентировочно 1,5 тысячи километров.

