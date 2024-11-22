Чтобы уничтожить людей: что известно о первой атаке на Сумы дронами со шрапнелью

Российские оккупанты ударили по Сумах тремя дронами-камикадзе. Оккупанты повредили многоэтажки, частные жилые дома, магазины и авто.

Взрывы в Сумах прогремели в 5:11, 5:12, 5:24 22 ноября. В Сумской городской администрации сообщили, что Россия ударила по жилому микрорайону областного центра.

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Сумы впервые атаковали дроны со шрапнелью

У Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что Россия атаковала Сумы тремя дронами-камикадзе.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что Россия впервые ударила по Сумах "Шахедами" со шрапнелью.

Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые,

– подчеркнул глава ОВА.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 8:22 проводили поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах событий работали:

спасатели,

усиленные следственно-оперативные группы полиции,

взрывотехники.

Также Украина документировала военные преступления России.

Какие повреждения вызвали россияне

Утром (22 ноября – 24 Канал) войска России атаковали Сумы тремя дронами-камикадзе. Повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля,

– рассказали в МВД Украины.

Глава Сумской ОВА сообщил, что второй российский дрон попал в район моста с улицы Сумской артбригады на проспект Свободы. Вследствие удара там:

упала электроопора,

разрушены помещения шиномонтажа,

выбиты более 100 окон в многоэтажке.

В результате удара россиян в Сумах повреждено помещение Государственной экологической инспекции. Там временно приостановили прием граждан и не работает горячая линия.

Последствия атаки на Сумскую область: смотрите видео

Много за этот год, за последние месяцы, ударов, которые предназначались исключительно для уничтожения гражданского населения. Никаких объектов военных здесь нет,

– сказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх Суспильному.

Стоит заметить, что в городе начал действовать штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в школах № 15 и 2. Там будут принимать заявления от пострадавших на обследование поврежденного жилья и консультировать по другим вопросам. В штаб можно позвонить по номеру 0665437677.

Последствия атаки на Сумы / Фото ОВА, Суспильного, Кордон.Медиа, полиции

Люди ранены, погибли и, возможно, находятся под завалами

В результате атаки россиян по жилому микрорайону, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести,

– заявили в ОВА.

Суспильное сообщило, что в результате удара погиб 30-летний мужчина.

Спасатели сообщили, что из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, деблокировали двух пострадавших и передали их медикам скорой.

Спасатели вытаскивали людей из-под завалов: смотрите видео

Глава Сумского отделения ОО "Добробат" Алексей Клюев в эфире КИЕВ24 рассказал, что в разбитых домах еще работают спасатели. Под завалами еще, вероятно, остаются люди.

Под завалами в Сумах могут быть люди / Фото ГСЧС и ОВА