Чтобы уничтожить людей: что известно о первой атаке на Сумы дронами со шрапнелью
Российские оккупанты ударили по Сумах тремя дронами-камикадзе. Оккупанты повредили многоэтажки, частные жилые дома, магазины и авто.
Взрывы в Сумах прогремели в 5:11, 5:12, 5:24 22 ноября. В Сумской городской администрации сообщили, что Россия ударила по жилому микрорайону областного центра.
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Сумы впервые атаковали дроны со шрапнелью
У Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что Россия атаковала Сумы тремя дронами-камикадзе.
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что Россия впервые ударила по Сумах "Шахедами" со шрапнелью.
Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые,
– подчеркнул глава ОВА.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 8:22 проводили поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. На местах событий работали:
- спасатели,
- усиленные следственно-оперативные группы полиции,
- взрывотехники.
Также Украина документировала военные преступления России.
Какие повреждения вызвали россияне
Утром (22 ноября – 24 Канал) войска России атаковали Сумы тремя дронами-камикадзе. Повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и 3 автомобиля,
– рассказали в МВД Украины.
Глава Сумской ОВА сообщил, что второй российский дрон попал в район моста с улицы Сумской артбригады на проспект Свободы. Вследствие удара там:
- упала электроопора,
- разрушены помещения шиномонтажа,
- выбиты более 100 окон в многоэтажке.
В результате удара россиян в Сумах повреждено помещение Государственной экологической инспекции. Там временно приостановили прием граждан и не работает горячая линия.
Последствия атаки на Сумскую область: смотрите видео
Много за этот год, за последние месяцы, ударов, которые предназначались исключительно для уничтожения гражданского населения. Никаких объектов военных здесь нет,
– сказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх Суспильному.
Стоит заметить, что в городе начал действовать штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в школах № 15 и 2. Там будут принимать заявления от пострадавших на обследование поврежденного жилья и консультировать по другим вопросам. В штаб можно позвонить по номеру 0665437677.
Последствия атаки на Сумы / Фото ОВА, Суспильного, Кордон.Медиа, полиции
Люди ранены, погибли и, возможно, находятся под завалами
В результате атаки россиян по жилому микрорайону, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения различной степени тяжести,
– заявили в ОВА.
Суспильное сообщило, что в результате удара погиб 30-летний мужчина.
Спасатели сообщили, что из многоквартирного жилого дома, который получил значительные повреждения, деблокировали двух пострадавших и передали их медикам скорой.
Спасатели вытаскивали людей из-под завалов: смотрите видео
Глава Сумского отделения ОО "Добробат" Алексей Клюев в эфире КИЕВ24 рассказал, что в разбитых домах еще работают спасатели. Под завалами еще, вероятно, остаются люди.
Под завалами в Сумах могут быть люди / Фото ГСЧС и ОВА