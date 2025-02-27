В Сумах прогремели взрывы: зафиксировано 5 попаданий в один из районов

Вечером 27 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине, в частности, серия взрывов прогремела в Сумах. Сейчас известно о по меньшей мере 5 попаданиях в один из районов города.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает 24 Канал. По предварительной информации, есть 1 пострадавший.

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Какие последствия удара

Известно о повреждении 4 домов, местные власти уточняют информацию о последствиях атаки.

Жители поврежденных помещений могут переночевать в укрытии ФЦ "Барса",

– сообщили в городском совете.

Напомним, воздушные силы объявили тревогу в Сумской области из-за применения врагом беспилотников в 19:27. Первый взрыв в Сумах прогремел около 21:59, затем местные жители слышали еще несколько – в 22:08, 22:21, 22:23, 22:57 и 22:59.