Россия ударила по Сумской общине: поврежден жилой дом
- 21 апреля российские военные атаковали Сумскую общину, повредив крышу жилого дома.
- Россия также нанесла удары по Черкасской, Николаевской, Одесской, Киевской и Днепропетровской областях, запустив 96 беспилотников и ракеты.
Российская армия продолжила атаки по гражданским украинцам. Очередное утро в Сумской области не прошло спокойно из-за обстрелов со стороны оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумского городского голову Александра Лысенко.
Смотрите также Комбинированная атака России по Украине: что известно о вражеском обстреле 21 апреля
Россия ударила по Сумской области
Утром 21 апреля российские военные атаковали один из старостатов Сумской территориальной общины. В результате обстрела была повреждена крыша жилого дома.
К счастью, жители не пострадали. Власти обещают предоставить им соответствующую помощь.
Напомним, рано утром россияне атаковали "Шахедами" Черкасскую область. Противовоздушная оборона сбила там 8 дронов. БпЛА повредили объект инфраструктуры подвергся повреждениям. Жители не сообщали о разрушении домов.
Также враг нанес удар по Николаевской области ракетой Х-31П, а Одесскую область атаковал из Крыма ракетой "Оникс".
Этой ночью и утром взрывы также раздавались в Киевской и Днепропетровской областях.
После окончания "пасхального перемирия" Россия запустила по Украине 96 БПЛА. Силы ПВО и авиация смогли уничтожить 42 ударные дроны на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.