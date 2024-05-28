Мониторинговый телеграм-канал ""Крымский ветер" проанализировал спутниковые снимки после удара по Таганрогу и увидел интересные детали.

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Под ударом в Таганроге мог оказаться авиазавод

Днем 27 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325-го авиационного ремонтного завода. Канал обратил внимание на то, что очаги пожара были расположены в районе взлетно-посадочной полосы.



Авиазавод в Таганроге / Крымский ветер



Пожары в Таганроге 27 мая / Крымский ветер

Российские власти официально не комментировали возможную атаку.

Между тем "Крымский" ветер напомнил, что в Таганроге также есть авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, который в марте уже атаковали беспилотниками.

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