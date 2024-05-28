Мониторинговый телеграм-канал ""Крымский ветер" проанализировал спутниковые снимки после удара по Таганрогу и увидел интересные детали.
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Под ударом в Таганроге мог оказаться авиазавод
Днем 27 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325-го авиационного ремонтного завода. Канал обратил внимание на то, что очаги пожара были расположены в районе взлетно-посадочной полосы.
Авиазавод в Таганроге / Крымский ветер
Пожары в Таганроге 27 мая / Крымский ветер
Российские власти официально не комментировали возможную атаку.
Между тем "Крымский" ветер напомнил, что в Таганроге также есть авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, который в марте уже атаковали беспилотниками.
Предыдущие взрывы в России
- Вечером 27 мая, сообщили, что в российском Подмосковье прогремели взрывы. Позже губернатор Подмосковья сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БпЛА, а обломки упали на частный дом. По его словам, люди, которые там находились, успели эвакуироваться, а потому, пострадавших якобы нет.
- Также 26 мая украинский беспилотник атаковал радиолокационную станцию россиян в городе Орск. По данным источников 24 Канала, операцию провело ГУР МО. Такая система контролировала воздушное пространство от пустыни Такла-Макан в Китае до берегов Средиземного моря. Станцию ввели в эксплуатацию в 2017-м году.
- Также 26 мая россияне заявили об атаке дронов по территории Курской, Брянской и Орловской областей.