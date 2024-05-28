Моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер" проаналізував супутникові знімки після удару по Таганрогу і побачив цікаві деталі.

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Під ударом в Таганрозі міг опинитися авіазавод

Вдень 27 травня у Таганрозі були зафіксовані пожежі в районі 325-го авіаційного ремонтного заводу. Канал звернув увагу на те, що осередки пожежі були розташовані в районі злітно-посадкової смуги.



Авіазавод у Таганрозі / Кримський вітер



Пожежі у Таганрозі 27 травня / Кримський вітер

Російська влада офіційно не коментувала можливу атаку.

Тим часом "Кримський" вітер нагадав, що у Таганрозі також є авіаційний науково-технічний комплекс ім. Берієва, який у березні вже атакували безпілотниками.

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