Детонация и дым: в Токмаке "устал" склад с российскими боеприпасами

Советник городского головы Мариуполя показал кадры после взрывов во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. Там у россиян взрывается очередной склад с боеприпасами.

Громко у окупантов было 3 августа. Перед этим буквально 13 июля ВСУ уничтожили в Токмаке вражеский завод и не менее 200 врагов.

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Что происходит у россиян в Токмаке

Токмак. Здравствуйте. Говорят по детонации, склад с припасами сильно устал,

– отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что, конечно, это хорошие новости.

Какие последствия взрывов в Токмаке: смотрите видео

Следует отметить, что Токмак Пологовского района Запорожской области оккупирован россиянами с марта 2022 года.

Недавние взрывы у россиян в Токмаке: коротко

Тревожно во временно оккупированном Токмаке россиянам было и 13 июля 2023 года. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об успешной работе украинских сил обороны по позициям россиян.

В частности, в результате взрывов россияне потеряли кузнечно-штамповочный завод, ориентировочно 200 единиц личного состава, включая так называемого оккупационного "коменданта" города.

Следует заметить, что после взрывов российские ФСБшники в панике начали вывозить из города свои семьи.