Детонация и дым: в Токмаке "устал" склад с российскими боеприпасами
3 августа 2023, 20:54Читати новину українською
Советник городского головы Мариуполя показал кадры после взрывов во временно оккупированном Токмаке на Запорожье. Там у россиян взрывается очередной склад с боеприпасами.
Громко у окупантов было 3 августа. Перед этим буквально 13 июля ВСУ уничтожили в Токмаке вражеский завод и не менее 200 врагов.
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Что происходит у россиян в Токмаке
Токмак. Здравствуйте. Говорят по детонации, склад с припасами сильно устал,
– отметил Петр Андрющенко.
Он добавил, что, конечно, это хорошие новости.
Какие последствия взрывов в Токмаке: смотрите видео
Следует отметить, что Токмак Пологовского района Запорожской области оккупирован россиянами с марта 2022 года.
Недавние взрывы у россиян в Токмаке: коротко
- Тревожно во временно оккупированном Токмаке россиянам было и 13 июля 2023 года. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об успешной работе украинских сил обороны по позициям россиян.
- В частности, в результате взрывов россияне потеряли кузнечно-штамповочный завод, ориентировочно 200 единиц личного состава, включая так называемого оккупационного "коменданта" города.
- Следует заметить, что после взрывов российские ФСБшники в панике начали вывозить из города свои семьи.