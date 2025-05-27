В Тульской области России жалуются на атаку БПЛА, а в аэропорту Калуги ввели ограничения

Россияне ночью 27 мая жаловались на атаку дронов. Так, известно, что взрывы прозвучали над Тульской областью.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Взрывы в России

По данным российских пабликов, взрывы прогремели над городами Новомосковск и Узловая Тульской области. Предварительно, вроде бы сработала система ПВО по дронам.

Местные жители жаловались, что над Новомосковском (32 километра до Тулы) было слышно не менее 5 взрывов. Также они указывали, что было слышно еще не менее двух над городом Узловая.

Как пишут паблики, в небе видны вспышки и слышен грохот.

Кроме этого, российские телеграм-каналы сообщают о введении плана "Ковёр" в аэропорту Калуги. Так, оттуда не отправляют и не принимают рейсы. СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщают о "временных ограничениях", которые ввели в аэропорту Калуги.

Напомним, что 25 мая местные жители российской Елабуги, что в Татарстане, сообщали о взрывах. До этого уже закрыли аэропорт в Нижнекамске, который не принимал и не отправлял самолеты.