Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Вибухи в Росії

За даними російських пабліків, вибухи пролунали над містами Новомосковськ та Вузлова Тульської області. Попередньо, начебто спрацювала система ППО по дронах.

Місцеві жителі скаржилися, що над Новомосковськом (32 кілометри до Тули) було чути щонайменше 5 вибухів. Також вони вказували, що було чутно ще не менше двох над містом Вузлова.

Як пишуть пабліки, в небі видно спалахи і чути гуркіт.

Крім цього, російські телеграм-канали повідомляють про введення плану "Килим" в аеропорту Калуги. Так, звідти не відправляють та не приймають рейси. ЗМІ з посиланням на Росавіацію повідомляють про "тимчасові обмеження", які запровадили в аеропорту Калуги.

Нагадаємо, що 25 травня місцеві жителі російської Єлабуги, що у Татарстані, повідомляли про вибухи. До цього вже закрили аеропорт в Нижнєкамську, який не приймав та не відправляв літаки.