Взрывы прогремели в еще как минимум трех городах, в частности – в Ривне

Во время атаки ударных беспилотников противника ночью в субботу, 19 июля, кроме Киева и Одессы, взрывы слышали в еще по меньшей мере трех городах.

Предварительно, под ударами оказались Ровно, Полтава и Павлоград, что на Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Где прогремели взрывы?

Корреспонденты Общественного в 00:06 сообщили о взрывах, которые слышали в Павлограде Днепропетровской области. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о воздушных целях, которые двигались в направлении населенного пункта.

Также около 00:22 в Ровно сообщили о звуках взрывов. Местные власти, в частности, областная военная администрация пока не комментировала эту информацию, соответственно никаких деталей тоже пока не отмечали.

Также СМИ сообщали, что ориентировочно в 00:32 громко было в Полтаве. По предварительной информации, в городе слышали работу противовоздушной обороны. Никаких данных о потенциальных последствиях пока не указывали.

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К слову, Павлоградский район также был под ударом ночью 18 июля, в частности Вербковская и Богдановская громады. В результате этого погиб мужчина, еще двое получили ранения. Повреждено транспортное предприятие.