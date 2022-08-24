Враг свирепствует, как никогда: Тимошенко сообщил о сбитии беспилотника над Винницкой областью

В День независимости Украины россия свирепствует, воздушные тревоги раздаются чуть ли не каждый час. Однако ВСУ пытаются отбить все угрозы с помощью ПВО. В частности, в Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Отметим, что за несколько часов до этого вражеский беспилотник был сбит над Черниговской областью.

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Тимошенко рассказал, что вражеский беспилотник залетел в Винницкую область, однако его сбили наши военные.

Сегодня враг свирепствует как никогда. Спасибо нашим защитникам, которые отбивают попытки противника атаковать Украину,

– написал он.

Накануне сообщалось, что в Винницкой области во время масштабной воздушной тревоги около 16:00 слышали звуки взрывов. Это работала система ПВО. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что ВСУ успешно сработали и "приземлили" вражеский объект. Теперь стало известно, что это был беспилотник.

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Каждый день россия атакует города и села Украины, однако 24 августа нужно быть особенно бдительными, поскольку сегодня Украина отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Предугадать, куда будут бить оккупанты и куда могут упасть обломки вражеских ракет после успешной работы ПВО – невозможно. Помните, что мы сражаемся со страной-террористом.