В Запорожье раздавались взрывы: вероятно, атаковали баллистикой

Российские войска атаковали Запорожье в ночь на 1 июня. Вероятно, для удара использовали баллистические ракеты.

Воздушную тревогу в Запорожье и области объявили в 02:17. В Воздушных силах сообщали о ракетной опасности для восточных областей.

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Что известно об атаке на Запорожье

О взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты Общественного.

В Запорожье раздались звуки взрывов,

– написали они в 03:03.

Предварительно, по информации мониторинговых каналов, по городу могли ударить баллистикой. Сейчас информация уточняется.

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К слову, также российские войска подняли в небо 6 бомбардировщиков Ту-95. Сейчас воздушная тревога в южных и центральных областях связана с вероятными пусками крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.