В настоящее время сообщается о трех пострадавших. По информации секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, одна женщина погибла.

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Последствия удара

россияне попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Город атаковали около 3:00, во время воздушной тревоги в городе.

В объект зафиксировали прямое попадание 4 российскими ракетами. По предварительной информации, россияне открыли огонь из Васильевского района области.

Сам объект незначительно разрушен.

К сожалению, во время обстрелов три человека пострадали, а еще одна женщина погибла. Выражаем соболезнования родным и близким погибшей,

– написал Анатолий Куртев.

Он призвал не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге, но при этом не поддаваться панике и спокойно, соблюдая все правила безопасности, проследовать в безопасные места.

Ситуация на линии разграничения на Запорожском направлении

Куртев рассказал и о ситуации вблизи фронта. По его словам, существенных изменений здесь нет. Враг продолжает обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии столкновения.

Кроме того, за прошедшие сутки противник вел воздушную разведку в Пологовском районе и вблизи Новояковлевки Запорожского района. Также, по информации Генштаба, оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченково, но успеха не имели. Поэтому им пришлось отступить к ранее занятым позициям.

россияне шантажируют мир провокациями на ЗАЭС

По случаю официального визита генсека ООН Антониу Гутерриша в Украину российские оккупанты "анонсировали" провокации на Запорожской АЭС. Причем россия продолжает обвинять в провокациях наше государство.

Оккупанты традиционно прибегают к типичной пропаганде – пропутинские СМИ активно тиражируют информацию, что 19 августа Украина обстреляет ЗАЭС. Отметим, что такие заявления свидетельствуют только об одном – государство-террорист пытается "замаскировать" следы своих преступлений, тем временем его власть готовится к новым атакам.

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