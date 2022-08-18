Наразі повідомляється про трьох постраждалих. За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, одна жінка загинула.

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Наслідки удару

росіяни влучили в об'єкт інфраструктури у Шевченківському районі міста. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Місто атакували близько 3:00, під час повітряної тривоги у місті.

В об'єкт зафіксували пряме потрапляння 4 російськими ракетами. За попередньою інформацією, росіяни відкрили вогонь з Василівського району області.

Сам об'єкт зазнав незначних руйнувань.

На жаль під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої,

– написав Анатолій Куртєв.

Він закликав не нехтувати сповіщеннями про повітряну тривогу, але при цьому не піддаватися паніці та спокійно, з дотримання усіх правил безпеки, слідувати до безпечних місць.

Ситуація на лінії розмежування на Запорізькому напрямку

Куртєв розповів і про ситуацію поблизу фронту. За його словами, суттєвих змін тут немає. Ворог продовжує обстрілювати позиції Збройних Сил України вздовж усієї лінії зіткнення.

Окрім того, протягом минулої доби противник вів повітряну розвідку у Пологівському районі та поблизу Новояковлівки Запорізького району. Також, за інформацією Генштабу, окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, але успіху не мали. Тому разі їм довелося відступити до раніше зайнятих позицій.

росіяни шантажують світ провокаціями на ЗАЕС

З нагоди офіційного візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до України, російські окупанти "анонсували" провокації на Запорізькій АЕС. Причому, росія продовжує звинувачувати у них нашу державу.

Окупанти традиційно вдаються до типової пропаганди – пропутінські ЗМІ активно тиражують інформацію, буцімто 19 серпня Україна обстріляє ЗАЕС. Відзначимо, що такі заяви свідчать лише про одне – держава-терорист намагається "замаскувати" сліди своїх злочинів, тим часом її влада готується до нових атак.

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