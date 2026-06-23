Россияне всю ночь и утром атаковали Запорожье: разрушенные дома, есть пострадавшие

В ночь на 23 июня российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье и Запорожский район, применив дроны и управляемые авиабомбы. В результате ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Подробности ночного обстрела сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Что известно о последствиях ночного террора в Запорожье?

Воздушная тревога в регионе началась еще поздно вечером 22 июня из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб (КАБ). Около часа ночи глава ОВА сообщил, что в Запорожье после взрывов произошло несколько пожаров.

Впоследствии власти обнародовали подробности российской атаки. В частности, известно, что серьезных повреждений получил частный дом. Также зафиксировано попадание в станцию технического обслуживания и пострадало здание одной из автозаправочных станций.

Помимо областного центра, под ударом оказался и Запорожский район. Там взрывной волной и обломками были повреждены частные дома местных жителей и хозяйственные постройки. По официальной информации, в результате ночной атаки за медицинской помощью уже обратились два человека – мужчина и женщина в возрасте 73 лет.

Утром оккупанты продолжили терроризировать регион. По сообщениям местных властей, в 5:48 вражеский удар привел к возгоранию автомобилей на территории частной стоянки. Предварительно, есть один пострадавший.

Ликвидация последствий российской атаки продолжается. На месте работают все экстренные службы.

Последствия атак на Запорожье 23 июня / Фото из телеграм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Какие регионы Украины недавно оказались под российским ударом?

Утром 22 июня российский дрон попал в дом многодетной семьи в Шосткинском районе Сумской области. Погибли 13-летний мальчик, его отец и бабушка. Ранения получили мать и двое детей. Также враг атаковал Глуховскую и Краснопольскую общины, где были повреждены жилые дома и пострадал ребенок. Правоохранители расследуют этот удар как военное преступление.

Российский дрон атаковал турецкий сухогруз VICTRESS под флагом Панамы, в результате чего на судне вспыхнул пожар. ВМС Украины эвакуировали экипаж из 9 моряков, однако погиб 58-летний повар из Египта. Судно получило значительные повреждения и утратило мореходность.