Оккупанты скапливали там технику: в Бердянском районе утром раздавались взрывы

Утро 11 ноября для российских оккупантов на Запорожье не было добрым. В Бердянском районе прогремели мощные взрывы.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу подробности утреннего удара. Вероятно, враг понес значительные потери.

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"Начали раздаваться взрывы именно в поселке Преслав Бердянского района, где враг скапливал военную технику, личный состав", – отметил Федоров.

Не Бердянском единым

В оккупированном Бердянске постоянно что-то взрывается. В частности, было громко 4, 5 и 6 ноября.

По словам Федорова, утром 11 ноября жители оккупированного Геническа тоже слышали взрывы.

Мы много раз сообщали о том, что именно на побережье Азовского моря враг продолжает стягивать свои резервы,

– добавил городской голова Мелитополя.

Дислоцируясь как можно дальше от линии фронта, россияне надеются уберечься от атак украинских сил сопротивления и военных. Однако утро 11 ноября в очередной раз продемонстрировало, что оккупанты не имеют безопасного места даже в глубоком тылу. Враг и дальше будет нести потери.

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