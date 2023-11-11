Оккупанты скапливали там технику: в Бердянском районе утром раздавались взрывы
Утро 11 ноября для российских оккупантов на Запорожье не было добрым. В Бердянском районе прогремели мощные взрывы.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу подробности утреннего удара. Вероятно, враг понес значительные потери.
Вашему вниманию Слышал весь город: в Бердянске раздался мощный взрыв
"Начали раздаваться взрывы именно в поселке Преслав Бердянского района, где враг скапливал военную технику, личный состав", – отметил Федоров.Обратите внимание! В оккупированном Бердянске постоянно что-то взрывается. В частности, было громко 4, 5 и 6 ноября.
Не Бердянском единым
По словам Федорова, утром 11 ноября жители оккупированного Геническа тоже слышали взрывы.
Мы много раз сообщали о том, что именно на побережье Азовского моря враг продолжает стягивать свои резервы,
– добавил городской голова Мелитополя.
Дислоцируясь как можно дальше от линии фронта, россияне надеются уберечься от атак украинских сил сопротивления и военных. Однако утро 11 ноября в очередной раз продемонстрировало, что оккупанты не имеют безопасного места даже в глубоком тылу. Враг и дальше будет нести потери.
Что происходит в оккупированном Бердянске: последние новости
- Российские оккупанты до сих пор не могут прийти в себя после удара ракетами ATACMS по бердянскому аэродрому 17 октября. Чтобы сохранить остатки вертолетов, их переместили в Таганрог. На самом аэродроме враг больше не паркует свои вертолеты, потому что боится.
- Кроме того, 23 октября украинское движение сопротивления взорвало автомобиль с агентами ФСБ в Бердянске. Стало известно, что в результате успешной операции были уничтожены четыре россиянина. Они участвовали в так называемых "фильтрационных мероприятиях", то есть пытали местное население.
- Кроме того, в Бердянске почти каждый день раздаются взрывы. В частности, во всех районах города было очень громко вечером 5 ноября.