В центре Мелитополя с утра было громко: в городе прогремел взрыв

На временно оккупированных территориях не перестает расцветать "хлопок". Около 7 утра в центре Мелитополя прогремел одиночный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Взрыв был один

Мэр временно оккупированного города подчеркнул, что взрыв был один и слышали его только жители центральной части Мелитополя. Сейчас детали взрыва выясняются.

В 7 утра был один взрыв, одиночный взрыв в центре города. Пока уточняем детали. Не все жители, не все районы города его слышали. А именно центр города,

– сказал он.

Также Иван Федоров подчеркнул, что сегодня Мелитополь – это "такой военный город, где концентрация рашистских военных больше, чем гражданских жителей, и они постоянно приезжают". Следовательно, он предположил, что, скорее всего, что-то взорвалось именно у врагов.

Громко было накануне и в Бердянске

Мэр Мелитополя подчеркнул, что "ликвидация оккупантов продолжается не только в Мелитополе, но и на всей запорожской линии фронта". В частности, он упомянул и Бердянск, где вчера прогремели мощные взрывы на одной из баз отдыха. По его словам, эта база была уже давно захвачена вражескими войсками, там размещалось большое количество и живой силы, и военной техники россиян.

Что интересно, поначалу враг в своих телеграм-каналах рассказывал о том, что этот взрыв – это работа ПВО. Но потом от жителей начала появляться разрушенная до основания эта база отдыха без нескольких этажей,

– рассказал Иван Федоров.

Однако не Бердянском единым. По словам Федорова, на Запорожском направлении российские захватчики ежедневно несут потери. Следовательно, достаточно существенное количество оккупантов больше никогда не сможет воевать против наших ВСУ.

Однако Иван Федоров подчеркнул, что такие потери среди россиян не означают, что они бегут из украинских земель. "Это, наоборот, означает, что они привозят новое и новое пушечное мясо на временно оккупированную Запорожскую область, именно на Запорожскую линию фронта. Но их ликвидация точно продолжается", – подчеркнул мэр временно оккупированного Мелитополя.