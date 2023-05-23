В оборонном ведомстве США опровергли утверждение о том, что возле него произошел взрыв. Несмотря на это, фотография мгновенно стала вирусной, а распространяли ее различные аккаунты, в том числе те, которые связывают с российскими пропагандистскими СМИ.

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Нападения на Пентагон не было

Можем подтвердить, что это было ложное сообщение, и Пентагон сегодня не подвергся нападению,

– подчеркнул представитель Пентагона в комментарии СМИ.

Что касается самой картинки, то, вероятно, это не какое-нибудь архивное фото или коллаж. Предполагают, что фотография – дело рук искусственного интеллекта. Вы, видимо, видели фото, на которых Дональда Трампа якобы задержали полицейские. Вот эти кадры тоже сделал искусственный интеллект.

Также опровергнуть "взрыв" вблизи Пентагона взялась пожарная служба Арлингтона в штате Вирджиния. Интересно, что вирусное фото также повлияло на падение рынка. Оно длилось несколько минут. За это время индекс S&P 500 снизился на 0,29%. Впрочем, он вскоре восстановился.

Откуда взялось это фото