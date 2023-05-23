В оборонном ведомстве США опровергли утверждение о том, что возле него произошел взрыв. Несмотря на это, фотография мгновенно стала вирусной, а распространяли ее различные аккаунты, в том числе те, которые связывают с российскими пропагандистскими СМИ.
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Нападения на Пентагон не было
Можем подтвердить, что это было ложное сообщение, и Пентагон сегодня не подвергся нападению,
– подчеркнул представитель Пентагона в комментарии СМИ.
Что касается самой картинки, то, вероятно, это не какое-нибудь архивное фото или коллаж. Предполагают, что фотография – дело рук искусственного интеллекта. Вы, видимо, видели фото, на которых Дональда Трампа якобы задержали полицейские. Вот эти кадры тоже сделал искусственный интеллект.
Также опровергнуть "взрыв" вблизи Пентагона взялась пожарная служба Арлингтона в штате Вирджиния. Интересно, что вирусное фото также повлияло на падение рынка. Оно длилось несколько минут. За это время индекс S&P 500 снизился на 0,29%. Впрочем, он вскоре восстановился.
Откуда взялось это фото
- Заметим, что первым кадр с взрывами возле Пентагона выложил аккаунт QAnon. Журналисты отмечают, что этот профиль известен распространением дезинформации. Как бы там ни было, но до сих пор неизвестный первоисточник. Собственно, эксперты и пришли к мнению, что фотографию сделал искусственный интеллект.
- Интересно, что недавно распространялся фейк о министре национальной обороны Польши. Речь шла о том, что Мариуш Блащак служил в Советском Союзе. Глава ведомства заметил, что за этими лживыми "ведомостями" может стоять Россия.
- Тем временем в России раздался настоящий взрыв. О нем сообщили жители Белгорода поздно вечером. Подтвердили это также представители местных властей.
- Причем они жаловались на прилет по административному зданию в городе. СМИ же сообщают, что целями стали ФСБ и МВД. Заметим, что в городе виднеется дым, уже успевший зафиксировать очевидцы на фото и видео.