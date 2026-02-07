В стене появилась дыра: враг атаковал гражданские здания в Винницкой области

Враг в ночь на 7 февраля атаковал Винницкую область. Во время обстрела было повреждено учебное заведение, в стене появилась большая дыра.

Об этом пишет начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. Пострадало не только учебное заведение, но и здания рядом.

Смотрите также Террор энергетики, пожары и раненые: какие последствия массированной атаки 7 февраля

Какие повреждения есть в Винницкой области из-за атаки 7 февраля?

Во время массированной атаки по Украине есть значительные разрушения в Ладыжине. Враг ударил по мирному городу и повредил стену одного из учебных заведений. Также пострадали пять зданий вокруг, в частности общежития. Там выбиты двери и разбиты более 150 окон.

Кроме того, по словам Заболотной, была повреждена система теплоснабжения.

К счастью, раненых нет. На месте уже работают все соответствующие структуры. Продолжается оценка разрушений,

– рассказала начальница ОВА.

Админкорпус аграрного колледжа и дома, где проживают люди, будут восстанавливать. Для этого привлекают поддержку международных фондов.

Россияне ударили по домам в Винницкой области / Фото ОВА

Где ударила Россия ночью и утром 7 февраля?