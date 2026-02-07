В стене появилась дыра: враг атаковал гражданские здания в Винницкой области
- В результате атаки на Ладыжин было повреждено учебное заведение и прилегающие здания.
- Система теплоснабжения также получила повреждения, но раненых нет.
Враг в ночь на 7 февраля атаковал Винницкую область. Во время обстрела было повреждено учебное заведение, в стене появилась большая дыра.
Об этом пишет начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная. Пострадало не только учебное заведение, но и здания рядом.
Смотрите также Террор энергетики, пожары и раненые: какие последствия массированной атаки 7 февраля
Какие повреждения есть в Винницкой области из-за атаки 7 февраля?
Во время массированной атаки по Украине есть значительные разрушения в Ладыжине. Враг ударил по мирному городу и повредил стену одного из учебных заведений. Также пострадали пять зданий вокруг, в частности общежития. Там выбиты двери и разбиты более 150 окон.
Кроме того, по словам Заболотной, была повреждена система теплоснабжения.
К счастью, раненых нет. На месте уже работают все соответствующие структуры. Продолжается оценка разрушений,
– рассказала начальница ОВА.
Админкорпус аграрного колледжа и дома, где проживают люди, будут восстанавливать. Для этого привлекают поддержку международных фондов.
Россияне ударили по домам в Винницкой области / Фото ОВА
Где ударила Россия ночью и утром 7 февраля?
Россия в ночь на 7 февраля 2026 года осуществила массированную атаку по Украине – запустила более 400 ударных беспилотников и около 40 ракет различных типов. Главной целью были объекты энергетической инфраструктуры.
В Ровно утром прогремели серии взрывов после того, как Воздушные силы предупредили о приближении вражеских беспилотников и ракет.
В Староконстантинове Хмельницкой области российские ракеты и беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре, повредив жилой дом. Ранения получил один человек.
Враг нанес очередной удар по украинской энергетике, что привело к перебоям с электроснабжением. Пострадали объекты компании ДТЭК.