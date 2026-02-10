Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и региональная прокуратура.

Что известно об аварии на ТЭЦ "Северная" во Владивостоке?

Авария на территории подстанции в Советском районе Владивостока произошла утром 10 февраля. По данным региональной прокуратуры и местных СМИ, после замыкания трансформатора вспыхнул пожар и заискрились коммуникации.

По предварительным данным, без электроснабжения остались более 50 тысяч потребителей – 300 многоквартирных и частных домов, а также 7 школ, без тепла – более 14 тысяч жителей. Кое-где исчезла горячая вода из-за отключения насосов. Также в городе не работали светофоры и кассы в магазинах.

Власти города сообщили, что через несколько часов после аварии электроэнергию восстановили, а резервные линии обеспечили частичное восстановление коммуникаций.

Специалисты планируют полностью устранить последствия аварии в течение нескольких часов.

Причины возгорания устанавливаются.

