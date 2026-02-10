Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и региональная прокуратура.
Что известно об аварии на ТЭЦ "Северная" во Владивостоке?
Авария на территории подстанции в Советском районе Владивостока произошла утром 10 февраля. По данным региональной прокуратуры и местных СМИ, после замыкания трансформатора вспыхнул пожар и заискрились коммуникации.
По предварительным данным, без электроснабжения остались более 50 тысяч потребителей – 300 многоквартирных и частных домов, а также 7 школ, без тепла – более 14 тысяч жителей. Кое-где исчезла горячая вода из-за отключения насосов. Также в городе не работали светофоры и кассы в магазинах.
Власти города сообщили, что через несколько часов после аварии электроэнергию восстановили, а резервные линии обеспечили частичное восстановление коммуникаций.
Специалисты планируют полностью устранить последствия аварии в течение нескольких часов.
Причины возгорания устанавливаются.
Белгород остался без тепла: какая там ситуация сейчас?
7 февраля, в результате удара по ТЭЦ "Луч" и электроподстанции в Белгороде произошел масштабный блэкаут. На утро 8 февраля без отопления остались около 80 тысяч человек.
Вечером 8 февраля местные власти сообщили о возобновлении поставок света, газа и воды, впрочем тепла у местных нет до сих пор. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил россиян об "очередном крайне сложном периоде".
Власти решили слить воду из системы отопления пока ТЭЦ не будет готова к подаче тепла.
Для детей школьного возраста объявили эвакуацию. Их отвезут в "те места, которые уже привычны, например Крым" или другие регионы. В другие области (или оккупированные регионы Украины) отвезут и одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи.