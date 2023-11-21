Ночью во время атаки "Шахедов" взрывы раздавались на Волыни: что известно о последствиях атаки россиян

Ночью 21 ноября во время атаки "Шахедов" звуки взрывов раздались в городе Владимир Волынской области. Местные власти рассказали об атаке российских военных.

Председатель областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил, что ночью на Волыни работала противовоздушная оборона, пишет 24 Канал. Погуляйко со ссылкой на информацию от военных рассказал, что на Волыни были уничтожены беспилотники типа "Шахед".

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Что известно об атаке "Шахедов" на Волыни

Начальник Волынской ОВА не уточнил, сколько дронов-камикадзе было уничтожено в пределах Волынской области. В то же время Погуляйко добавил, что в результате атаки России пострадавших нет, а ситуация под контролем.

Городской голова Владимира Игорь Паленка прокомментировал информацию о ночном взрыве вблизи города. По данным Владимирского городского совета, взрывы раздавались около 2:30 ориентировочно в километре – полутора от города в направлении Ковеля.

По состоянию на 9 утра, по словам Паленки, на месте взрыва работает полиция и спасатели, а также оцениваются убытки. Мэр Владимира подчеркнул, что в результате атаки России во Владимире никто из людей не пострадал.

Отметим, что СМИ писали о взрывах в Волынской области в 01:57, а также в 02:09 – в Ровенской области. Тогда же появилось сообщение, что "Шахеды" на расстоянии 20 километров до польско-украинской границы. Впоследствии местные СМИ писали, что на Волыни удалось сбить беспилотник.

Сколько "Шахедов" удалось сбить за ночь