Голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що вночі на Волині працювала протиповітряна оборона, пише 24 Канал. Погуляйко з посиланням на інформацію від військових розповів, що на Волині було знищено безпілотники типу "Шахед".

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Волині

Начальник Волинської ОВА не уточнив, скільки дронів-камікадзе було знищено в межах Волинської області. Водночас Погуляйко додав, що внаслідок атаки Росії постраждалих немає, а ситуація під контролем.

Міський голова Володимира Ігор Пальонка прокоментував інформацію щодо нічного вибуху поблизу міста. За даними Володимирської міської ради, вибухи лунали близько 2:30 орієнтовно за кілометр – півтора від міста в напрямку Ковеля.

Станом на 9 ранку, за словами Пальонки, на місці вибуху працює поліція і рятувальники, а також оцінюються збитки. Мер Володимира наголосив, що внаслідок атаки Росії у Володимирі ніхто з людей не постраждав.

Зазначимо, що ЗМІ писали про вибухи у Волинській області о 01:57, а також о 02:09 – на Рівненщині. Тоді ж з'явилося повідомлення, що "Шахеди" на відстані 20 кілометрів до польського-українського кордону. Згодом місцеві ЗМІ писали, що на Волині вдалося збити безпілотник.

Скільки "Шахедів" вдалося збити за ніч