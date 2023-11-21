Деталі нічної атаки агресора розповіли в Повітряних силах. Зазначили, що вночі окупанти випустили 10 "Шахедів" і 5 ракет.

До теми Били С-300, "Іскандером" і "Шахедами": Генштаб розповів про нічний удар по Україні

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Скільки "Шахедів" і ракет вдалося збити

У ніч на 21 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ в Росії) 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Також загарбники випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування "Іскандер-К" з району Джанкою.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено 9 ворожих безпілотників "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К",

– повідомили українські військові.

Вночі працювали підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація й зенітні ракетні підрозділи.

Речник командування Повітряних сил в ефірі телемарафону зазначив, що треба уточнювати, який саме "Іскандер" вдалося збити. Додав, що "Іскандер-К" – це крилата ракета, не балістична. Збили її на Сході. Окупанти намагалися цією ракетою уразити певні об'єкти.

Рідко вдається збивати такі ракети. Хоч вони й крилаті, але небезпека від них серйозна. Бо запускають з наземних установок. Вони летять доволі невелику дистанцію з місця пуску до місця влучання. Саме тому й становлять таку небезпеку,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Додав, що реагування на таку ракету має бути швидшим. Наприклад, з моря ракети летять довше, тож є можливість їх зустріти, підготуватися до цього.

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