В Волгограде шумно: россияне пишут об атаке дронов на НПЗ

В ночь на 15 февраля в российском Волгограде слышали взрывы. Местные жители пишут об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод.

Детали о горячей ночи в России, в частности в Волгоградской области, 24 Канал рассказывает со ссылкой на росСМИ.

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Взрывы в Волгограде

Сначала россияне сообщали о по меньшей мере 7 взрывах, которые прозвучали в Волгограде в ночь на 15 февраля. Оккупанты писали, что их ПВО якобы сбивает украинские дроны в районе местного НПЗ в Красноармейском районе города. Также громкие звуки слышали в городе Краснослободск и Кировском районе Волгограда.

В Волгограде прогремела серия взрывов: смотрите видео

Впоследствии местные жители насчитали уже 15 взрывов. Как рассказали очевидцы, все началось примерно в 2:30, громко было в течение 45 минут. Россияне видели яркие вспышки в небе.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Где расположен Волгоград: смотрите карту