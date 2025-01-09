В Воронеже прогремели взрывы: россияне говорят, что сработала ПВО

Вечером 9 января в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Ранее губернатор Александр Гусев предупреждал, что в регионе объявлена опасность из-за БпЛА.

Об этом сообщили в росСМИ, пишет 24 Канал. Вероятно, в городе сработала система ПВО.

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Взрывы в Воронеже 9 января

Как рассказывают местные жители, над городом прозвучало 3 – 4 взрыва. Один из них горожане зафиксировали на видео.

Взрыв в российском Воронеже: смотреть видео

Россияне также видели несколько вспышек в небе. О последствиях взрывов или пострадавших пока не сообщается.

Дым в небе после серии взрывов в Воронеже: видео

Украинские дроны атакуют Россию

В среду, 8 января, взрывы раздавались в российском Энгельсе. В Вооруженных Силах Украины отметили, что дроны "Бобер" атаковали "Комбинат Кристалл". По информации России, Украина обстреляла Энгельс 11 ранее неизвестными дронами, которые могут лететь тысячи километров и нести до 10 килограммов взрывчатки.