В Воронеже прогремели взрывы: россияне говорят, что сработала ПВО
Вечером 9 января в российском Воронеже прогремела серия взрывов. Ранее губернатор Александр Гусев предупреждал, что в регионе объявлена опасность из-за БпЛА.
Об этом сообщили в росСМИ, пишет 24 Канал. Вероятно, в городе сработала система ПВО.
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Взрывы в Воронеже 9 января
Как рассказывают местные жители, над городом прозвучало 3 – 4 взрыва. Один из них горожане зафиксировали на видео.
Взрыв в российском Воронеже: смотреть видео
Россияне также видели несколько вспышек в небе. О последствиях взрывов или пострадавших пока не сообщается.
Дым в небе после серии взрывов в Воронеже: видео
Украинские дроны атакуют Россию
В среду, 8 января, взрывы раздавались в российском Энгельсе. В Вооруженных Силах Украины отметили, что дроны "Бобер" атаковали "Комбинат Кристалл". По информации России, Украина обстреляла Энгельс 11 ранее неизвестными дронами, которые могут лететь тысячи километров и нести до 10 килограммов взрывчатки.