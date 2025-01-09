Про це повідомили в росЗМІ, пише 24 Канал. Ймовірно, в місті спрацювала система ППО.

Дивіться також Це непоправна втрата: який найстрашніший наслідок війни для економіки Росії

Вибухи у Воронежі 9 січня

Як розповідають місцеві жителі, над містом пролунало 3 – 4 вибухи. Один з них містяни зафіксували на відео.

Вибух у російському Воронежі: дивитися відео

Росіяни також бачили кілька спалахів у небі. Про наслідки вибухів і про те, чи є постраждалі, наразі не повідомляється.

Дим в небі після серії вибухів у Воронежі: відео

Українські дрони атакують Росію

У середу, 8 січня, вибухи лунали в російському Енгельсі. У Збройних Силах України зазначили, що дрони "Бобер" атакували "Комбінат Крістал". За інформацією Росії, Україна обстріляла Енгельс 11 раніше невідомими дронами, які можуть летіти тисячі кілометрів та нести до 10 кілограмів вибухівки.