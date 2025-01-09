Через війну Кремль втратив понад мільйон працездатних громадян. Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що через Владіміра Путіна країна деградує.

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Найстрашніший наслідок війни для російської економіки

З початку повномасштабного вторгнення російська економіка втратила 1,5 – 1,7 мільйон працездатних громадян. Існують припущення, що до 2045 року ринок праці в країні-агресорці скоротиться на 7 – 10 мільйонів людей.

Це вже сильно б'є по економіці, це найголовніша і неповторна втрата, яка буде здійснювати вплив на російську економіку протягом десятиліть,

– наголосив економіст.

Блант зауважив, що розв'язати цю проблему можна лише завдяки мігрантам. Зменшення кількості працездатних громадян загрожує усій російській економічній системі, адже цей процес супроводжується прискореним старінням населення. Якщо в інших країнах такої проблеми не існує через розвиток новітніх технологій, то в Росії його немає.

Росія зайнята не, наприклад, роботами, а засобами знищення. Крім того, вона не може експортувати товари через санкційні обмеження. Путінський режим відкинув Росію на років 20 – 30 назад,

– додав економіст.

До речі, перед багатьма російськими компаніями вже стоять виклики, пов'язані з економічними проблемами. За даними дослідницької групи "Автостат", російські автосалони можуть зіткнутися з хвилею банкрутств. Труднощі виникають і в сільськогосподарському секторі.