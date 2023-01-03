"Хлопок" снова посетил Воронеж и Курск: россияне заявляют о работе ПВО

В западных регионах России, что недалеко от границы с Украиной, снова неспокойно. В частности, стало известно о сериях взрывов, прогремевших под Воронежем, Курском и вблизи других крупных городов вражеского государства.

Очевидно, "бавовнятко" засело в Воронеже, в других городах враждебного государства и не планирует оттуда бежать до полной победе ВСУ на поле боя. Собственно, в ночь на 3 января российские телеграм-каналы написали, что вблизи населенного пункта – неспокойно. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о "салютах" в России

Первые сообщения о взрывах в городе Рассош Воронежской области поступили около 00:20 по киевскому времени. Вероятно, территорию России атаковал беспилотник. Заметим, что, как всегда, кремлевские власти решили не комментировать ситуацию. Однако в сети появились кадры, подтверждающие эту информацию.

Ракета летит. Еб*нутся*,

– комментируют на ролике увиденное захватчики.

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Следует отметить, что сразу после того, как прогремели взрывы, оккупанты начали вопить хором, что это на самом деле работает противовоздушная оборона и переживать не стоит. Как бы там ни было, но спать спокойно россияне ночью точно не будут. Такие "инциденты" свидетельствуют, что Россия стала очень уязвимой к атакам и обстрелам, хотя именовала себя государством со "второй армией в мире".

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Обратите внимание! Впоследствии стало известно, что "хлопок" расцвел также в Курской и Белгородской областях России. В пабликах граждане государства-террориста писали, что слышали несколько "мощных глухих взрывов". Об этом Впоследствии стало известно, что "хлопок" расцвел также в Курской и Белгородской областях России. В пабликах граждане государства-террориста писали, что слышали несколько "мощных глухих взрывов". Об этом отметили также в мониторинге воздушной активности оккупантов. По предварительной информации из вражеских СМИ, взрывов было два.

К этой теме напомним, что утром 2 января мощная "хлопок" посетил Брянскую область. Через некоторое время стало известно о попадании по российскому энергетическому объекту – произошло это недалеко от населенного пункта Климового.