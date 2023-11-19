В России началась настоящая партизанская война: фронтовая сводка от Свитана

Украинское военно-политическое командование заявляло, что будет уничтожать все легитимные военные цели врага как на оккупированных территориях, так и на территории государства-агрессорки. Все чаще к этим действиям приобщаются и местные жители, недовольные диктаторским режимом Путина.

"Горячие" события в России и ход боев для 24 Канала в ежедневном обзоре фронта проанализировал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Интересно ВСУ успешно ликвидировали трех окупантов из России: их идентифицировали в сети

Дроновая атака по Украине

В ночь на 19 ноября Украину атаковали 20 российских беспилотников типа "Шахед", 15 из них сбили силы противовоздушной обороны

Свитан объяснил, что зенитно-ракетных комплексов в Украине стало больше, как и мобильных групп, однако россияне запускают "Шахеды" небольшими партиями по разным маршрутам, считая, что там в ПВО есть пробелы. Преимущественно это поля и открытые территории, не требующие особого прикрытия. Этим и объясняется несколько уменьшенный процент сбивания дронов по сравнению с прошлым годом.

Этим пользуются россияне, ведь преимущественно им не важен результат, только факт попадания.

Хотят получить очередную награду за уничтожение чего-то в Украине, сельского туалета и т.д. И показать свою работу, ведь у России есть финансовая градация за выполнение боевых задач. У них сейчас задача не уничтожить объекты украинской инфраструктуры, а выполнить любое боевое поражение,

– добавил военный эксперт.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Возле Москвы пылало

18 ноября в 30 километрах от Москвы произошла диверсия – взорван поезд с топливом.

В России началась так называемая партизанская война, война против логистических цепочек. Партизаны вышли на профессиональный уровень. Железнодорожное полотно – логистический мост, по которому топливо отправляется на фронт, дизель для танков и т.д. Правильное, грамотное решение и действия,

– подчеркнул полковник запаса.

Также в сети появились кадры пожара в военном госпитале в Валуйках. Он сгорел дотла.

В последнее время было перебрасывание большого количества резервов под Купянск, это связано не столько с атаками россиян, а с контратаками ВСУ. Расстояние от Купянска до Валуек около 80 километров, так что там могла отработать ракета М31 Himars.

Свитан предположил, что сейчас происходит прочистка плацдарма в районе Купянска, и Валуйки ждет больше "хлопка". Ведь этот город – большой военный хаб, который россияне используют для поддержки всего Луганского направления.

Бои на левобережье Херсона

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области украинским бойцам не только удалось оттеснить врага и занять 10 квадратных километров, но и уберечь правый берег Херсона от минометного огня. Ведь этот тип оружия способен бить на расстояние до 7 километров.

Военный аналитик считает, что это была одна из задач украинских сил обороны, следующей, вероятно, будет отодвинуть окупантов на расстояние до 25 километров. С такого расстояния в областной центр не будут доставать из установки "Град".

Следующей задачей может быть оттягивание войск по другим горячим направлениям – Авдеевка, Купянск для усиления позиций врага на Юге.

ВСУ двигаются, ведь закапываться на левом берегу возможности нет, маневрируют, продолжается боевая работа и достаточно успешно.