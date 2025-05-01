Под Владивостоком в России прогремели 2 взрыва: силовики оцепили район бухты Десантная
- Под Владивостоком произошли два взрыва в районе бухты Десантная, причины не разглашаются, место оцеплено силовиками.
- На место прибыли экстренные службы, ФСБ и военные, в воздухе замечены вертолеты.
- Интересно, что с места взрыва грузовики вывозили неизвестные крупные предметы. Антитеррористическая комиссия Приморского края заявила об устранении последствий инцидента, жертв и повреждений нет.
Под российским Владивостоком, что на Дальнем Востоке, утром 30 мая прогремели 2 взрыва. Это произошло вблизи местной бухты Десантная.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о взрывах под Владивостоком
Пропагандисты пишут, что местные власти подтвердили, что 2 взрыва произошли в районе бухты Десантная. Россияне отчитались об "устранении последствий", но причин, почему произошли взрывы, не назвали.
Утром силовики перекрыли дорогу, которая ведет к бухте. Въезд ограничили, а тех, кто выезжал, тщательно досматривали. Сам район полностью оцепили.
Вертолеты летели на место взрыва под Владивостоком: смотрите видео
Очевидцы на инцидент реагируют с любопытством, говорят "Ничего не понятно, но очень интересно".
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Позже на место прибыли экстренные службы, скорая, ФСБ и военные. Местные СМИ писали, что в воздухе были замечены вертолеты, а 2 грузовика вывозили с места "какие-то большие предметы, укрытые брезентом".
Антитеррористическая комиссия Приморского края, представители профильных ведомств "устранили последствия инцидента".
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Конечно, российские чиновники решили не писать, что на месте произошли взрывы, а использовали свой новояз, сказав, что "рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка".
По предварительным данным, повреждений и жертв на месте происшествия нет. Других подробностей россияне не приводят.
К слову, в Ставрополе 29 мая от взрыва погиб заместитель мэра Заур Гурциев. Он воевал против Украины, в частности был причастен к ковровым бомбардировкам в Мариуполе в 2022 году.