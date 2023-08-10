В эфире телеканала Киев24 военный ВСУ и волонтер из Запорожья Станислав Стойков поделился деталями. Он отметил, что оккупанты били по парковой зоне, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

По его словам, пострадали люди, просто проезжавшие на машине. Он также рассказал о мужчине, который остановил автомобиль, чтобы спасти женщину с младенцем.

Был ранен младенец с матерью. Он выскочил, бросил машину и сразу человек подхватил ребенка с матерью и поехали они в больницу.

– отметил он.

Стойков добавил, что прилет был по парковой зоне, где находились многие дети. Обратим внимание, что на территории отеля, в который попали оккупанты, также находился детский лагерь. Он работал до 18:00.

В 22:14 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев поделился дополнительной информацией о ракетном ударе. Он заметил, что в результате атаки пострадал трехлетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу и находятся под наблюдением медиков. Состояние ребенка – нетяжелое.

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