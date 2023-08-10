В Национальной полиции Украины заявили, что Россия коварно ударила по областному центру. Удар по Запорожью 10 августа произошел вечером в 19:20.
К теме Как выглядит центр Запорожья после атаки России: жуткие кадры с места событий
Каким оружием Россия атаковала Запорожье
В Нацполиции сообщили, что страна-агрессорка ударила по центру города ракетой "Искандер-К". Она попала по объекту гражданской инфраструктуры.
По состоянию на 23:00 10 августа предварительно известно об 1 жертве и 14 раненых. Число пострадавших людей может возрасти.
В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
На месте российского теракта работают стражи порядка, парамедики полиции, спасатели и медицинские работники. Им помогают небезразличные граждане.
Так выглядит центр Запорожья после атаки российским "Искандером" / Фото Национальной полиции Украины
Что известно об атаке на Запорожье
- Россия ударила ракетой по отелю Reikartz. Очевидцы запечатлели момент прилета и распространили видео через соцсети.
- Государство-террорист атаковало областной центр после объявления воздушной тревоги. Владимир Зеленский показал последствия этой атаки, выразил соболезнования родным и близким убитого россиянами человека, а также отметил, что Запорожье ежедневно страдает от обстрелов со стороны захватчиков.
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в комментарии 24 Канала сказал, что погибла женщина среднего возраста. Она находилась в 300 – 400 метрах от эпицентра удара.