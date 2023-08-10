В Национальной полиции Украины заявили, что Россия коварно ударила по областному центру. Удар по Запорожью 10 августа произошел вечером в 19:20.

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Каким оружием Россия атаковала Запорожье

В Нацполиции сообщили, что страна-агрессорка ударила по центру города ракетой "Искандер-К". Она попала по объекту гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 23:00 10 августа предварительно известно об 1 жертве и 14 раненых. Число пострадавших людей может возрасти.

В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

На месте российского теракта работают стражи порядка, парамедики полиции, спасатели и медицинские работники. Им помогают небезразличные граждане.

Так выглядит центр Запорожья после атаки российским "Искандером" / Фото Национальной полиции Украины



Что известно об атаке на Запорожье